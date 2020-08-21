Фильм дня: «Банды Нью-Йорка»

Фильм «Банды Нью-Йорка» — масштабная работа Мартина Скорсезе, для воплощения которой был построен целый квартал Нью-Йорка образца середины 19 века.

США/Германия, 2002 год, режиссер Мартин Скорсезе, 18+

В главной роли: Леонардо ДиКаприо, Дэниэл Дэй-Льюис и Кэмерон Диас

Слоган: «Америка рождалась на улицах»

Действие фильма разворачивается в Нью-Йорке 1860-х годов. В одной из жестоких стычек от рук местного вожака Мясника Билла погибает предводитель банды ирландцев Вэллон.



Его сын Амстердам надолго попадает в исправительную школу, затаив ненависть на Мясника, ставшего хозяином окрестных кварталов. Спустя годы не узнанный никем Амстердам возвратится на родные улицы с единственной целью — отомстить убийце отца.

Для съемок фильма в Риме был построен целый квартал Нью-Йорка образца середины XIX века, а также созданы более пяти тысяч костюмов.

Скорсезе требовал, чтобы в фильме все было натурально. Поэтому на съемках Кэмерон Диаз по-настоящему била Леонардо ДиКаприо по лицу. Потом актер жаловался: «У Кэмерон жесткий удар. После нескольких дублей мое лицо онемело и в голове помутилось».

Фильм был представлен в десяти номинациях, в числе которых — лучший фильм, лучший режиссер, лучшая мужская роль (Дэй-Льюис), лучший дизайн костюмов, лучший звук. Рейтинг фильма «Банды Нью-Йорка» IMDb: 7.50.