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Госдума обсудит отмену транспортного налога

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Госдумы РФ

Законопроект, предполагающий отмену транспортного налога, внесен в Госдуму, документ размещен в электронной базе нижней палаты парламента.

Автором инициативы стал депутат Андрей Барышев. По его мнению, из-за пандемии коронавируса жители страны значительно меньше использует транспортные средства. Поэтому отмена транспортного налога станет справедливой мерой и окажет значительную поддержку населению.

«Полная замена транспортного налога доходами от продажи топлива приведет к более справедливому распределению бремени покрытия расходов, связанных с развитием дорожной инфраструктуры в стране», — говорится в пояснительной записке к документу.

В середине июля член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Фёдоров предложил освободить автовладельцев от транспортного налога в случае простоя автомобиля более шести месяцев. А депутат Госдумы Василий Власов в августе выступил с идеей отменить транспортный налог на российские автомобили.

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