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«Калашников» разработает новый ручной пулемет

Источник:
РИА Новости
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Фото: Vitaly V. Kuzmin / CC BY-SA 4.0

Концерн «Калашников» начал разработку нового ручного пулемета по заказу Минобороны, сообщил гендиректор концерна Дмитрий Тарасов.

«В результате войсковой эксплуатации опытной партии пулеметов РПК-16, в том числе их боевого применения, Минобороны смогло уточнить требования к данному виду оружия. И если ранее работа над РПК-16 велась концерном в инициативном порядке, то теперь мы занимаемся разработкой легкого пулемета уже в рамках государственного оборонного заказа», — приводит РИА Новости слова Тарасова.

По словам Тарасова, прототип этого изделия под названием РПЛ-20 покажут на форуме «Армия-2020». «Таким образом, работа над РПК-16 позволила нам приобрести новые компетенции и убедить государственного заказчика в потенциале наших конструкторов», — сказал Тарасов.

Ранее источник в оборонно-промышленном комплексе сообщал РИА Новости, что в этом году начнется работа над новым ручным пулеметом на базе РПК-16. По словам собеседника агентства, по итогам войсковой эксплуатации изделия выделили целый ряд замечаний и предложений, которые, по мнению военных, нужно реализовать. Эту информацию обобщили для разработки нового пулемета.

РПК-16 — российский ручной пулемет, разработанный концерном «Калашников», впервые был представлен на форуме «Армия» несколько лет назад. Стрельбу из него можно вести из двух источников патронов: первый — штатный магазин автомата Калашникова, второй — специально разработанный магазин барабанного типа.

Емкость магазина у пулемета составляет 95 патронов, длина ствола 410 миллиметров, калибр — 5,45 на 39 миллиметров, вес оружия — 4,5 килограмма, скорострельность — 700 выстрелов в минуту.

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Оборона #Оружие #ОПК
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