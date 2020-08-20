Силовики не рассматривают версию отравления Навального

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Версия об умышленном отравлении Алексея Навального пока не рассматривается, сообщил источник в правоохранительных органах.
«Пока эта версия не рассматривается. Не исключено, что он что-то выпил или принял вчера сам», — сказал собеседник ТАСС.
При поступлении в больницу Навальному был поставлен предварительный диагноз «острое отравление психодислептиками».
Врачи сообщили, что Навальный стабилен, продолжается интенсивная терапия.
Утром Навальному стало плохо во время полета из Томска в Москву. Рейс экстренно сел в Омске, Навальному эвакуировали в больницу, он находится в реанимации. Последнее, что он пил — чай в томском аэропорту.