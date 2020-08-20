НАВЕРХ

Силовики не рассматривают версию отравления Навального

Источник:
Sibnet.ru
138 1
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Версия об умышленном отравлении Алексея Навального пока не рассматривается, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Пока эта версия не рассматривается. Не исключено, что он что-то выпил или принял вчера сам», — сказал собеседник ТАСС.

При поступлении в больницу Навальному был поставлен предварительный диагноз «острое отравление психодислептиками».

Врачи сообщили, что Навальный стабилен, продолжается интенсивная терапия.

Утром Навальному стало плохо во время полета из Томска в Москву. Рейс экстренно сел в Омске, Навальному эвакуировали в больницу, он находится в реанимации. Последнее, что он пил — чай в томском аэропорту.

Тема: Отравление Алексея Навального
Омские врачи сказали, когда поставят диагноз Навальному
Возможный момент отравления Навального попал на фото
Полицию вызвали в больницу к Навальному
Навального с отравлением экстренно госпитализировали в Омске
смотреть все
Сибирь #Громкое дело #Россия
КАРТИНА ДНЯ
•
Навального с отравлением экстренно госпитализировали в Омске
•
Озвучены противопоказания вакцинации от COVID-19
•
АвтоВАЗ объявил конкурс на название новой Lada
•
«Калашников» разработает новый ручной пулемет
Подробности
•
Криминальная романтика: почему в России запретили АУЕ?
•
Штраф за багажник: правда или фейк
•
Камеры вторглись в жизнь людей: что дальше?
•
Мягкая посадка: что ждет рубль в сентябре?
Как это работает
•
Как обнаружить скрытую камеру в жилье или офисе?
•
Призы для самых внимательных!
•
Гид по свинине: выбираем правильное мясо
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
КУЛЬТГИД
«Сломать мозг»: фильмы с невероятно сложным сюжетом
20.08.2020 12:15
Фильм дня: «Траффик»
20.08.2020 00:33
Как научиться петь самостоятельно: ошибки и опасности
18.08.2020 23:47
Феномен рока: почему Цой жив?
15.08.2020 00:50
Самое популярное
Вышла фотореалистичная игра Microsoft Flight Simulator
3639
Найдена «убивающая» коронавирус одежда
3151
Слепаков обратился к «колхознику» Лукашенко
2985
Чак Норрис пообещал заставить Лукашенко плакать
2841
Обсуждение (1)
КАРТИНА ДНЯ
•
Навального с отравлением экстренно госпитализировали в Омске
•
Озвучены противопоказания вакцинации от COVID-19
•
АвтоВАЗ объявил конкурс на название новой Lada
•
«Калашников» разработает новый ручной пулемет
Как это работает
•
Как обнаружить скрытую камеру в жилье или офисе?
•
Призы для самых внимательных!
•
Гид по свинине: выбираем правильное мясо
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Когда камера наблюдения становится разочарованием?
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Камеры вторглись в жизнь людей: что дальше?
•
Приватный, быстрый, безопасный: какой браузер лучше?
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
Мультимедиа
•
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Лукашенко предложил оппозиции «повоевать без девчонок»
87
Белоруссия передала Москве задержанных россиян
45
Путин созовет экстренный саммит Совбеза ООН
37
Лукашенко заявил, что повторные выборы погубят Белоруссию
37
Белорусские спортсмены пригрозили отказом от выступлений за сборную
37
Видео
Софт
Афиша
Фото
Астро
Микс
Помощник абонента
Все сервисы
О SIBNET.RUНаши спецпроекты
Реклама+7 (383) 347-06-78, 347-10-50reclame@support.sibnet.ru
ТехподдержкаОтправить сообщение:help.sibnet.ru
ВакансииОтправить резюме:job@sibnet.ru
Правила цитированияПравила комментированияПользовательское соглашениеПолитика конфиденциальности
Редакция +7 (383) 347-86-84 info@sibnet.ru
Интернет-издание INFO
Зарегистрировано в Роскомнадзоре, свидетельство СМИ ЭЛ № ФС 77-61386 от 10 апреля 2015 года. Учредитель АО «Ринет». Главный редактор: Чернов О.А.
Обнаружили в тексте ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter