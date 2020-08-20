Курс доллара превысил 74 рубля

Курс доллара в четверг превысил 74 рублей, свидетельствуют данные Московской биржи. Данный уровень американская валюта преодолела впервые с 10 августа.

Одновременно подрос курс евро — до 87,41 рублей. Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на пятницу, выросла на 30,3 копейки, составив 79,9159 рубля.

Рубль реагирует на падение стоимости нефти — цена октябрьского фьючерса на нефть марки Brent на бирже ICE в Лондоне упала на 0,75%, до 45,03 долларов за баррель. Нефть сорта WTI торгуется по 42,75 доллара за баррель, что на 0,8% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Еще одним негативным фактором для рубля стали массовые волнения в Белоруссии, которые ухудшают экономическую стабильность в регионе, предполагают аналитики. Наконец, дополнительным негативом для валюты стал отказ от изменения ставки ФРС.

Американский регулятор намерен придерживаться мягкой денежно-кредитной политики, поэтому на рынках активизировалась распродажа рисковых активов, к которым относятся валюты и ценные бумаги развивающихся стран.