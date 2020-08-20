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Новосибирцам покажут МиГ-31б и пушечный комплекс «Панцирь-С1»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Павел Комаров

Около 100 единиц современной военной техники будет представлено на Международном форуме «Армия-2020», который стартует на аэродроме «Толмачево» в Новосибирской области 27 августа, сообщает пресс-служба ЦВО.

Гости смогут увидеть с современными боевыми машинами подразделений противовоздушной обороны, военно-воздушных сил и сухопутных войск Российской Федерации. Например, систребителями перехватчиками МиГ-31б, сверхзвуковым бомбардировщиком Су-24, многоцелевыми ударными вертолёты Ми-24 и транспортно-штурмовые Ми-8АМТШ-В «Терминатор», самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1», машиной дистанционного разминирования «Листва».

«Кроме того, на форуме будет представлены образцы специальной техники Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и ликвидации стихийных бедствий, а также продукция предприятий ВПК. Военнослужащие Центрального военного округа подготовят для гостей форума выставку стрелкового оружия и современной экипировки», — сообщил начальник штаба 41 общевойсковой армии генерал-майор Алексей Подивилов.

Международный военно-технический форум «Армия-2020» в Новосибирске пройдет с 27 по 29 августа на базе военного аэродрома «Толмачево».

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