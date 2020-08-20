Озвучены противопоказания вакцинации от COVID-19

Поставить прививку от коронавируса в рамках плановой процедуры смогут не все россияне, так как вакцина имеет противопоказания, сообщил доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.

Так, прививку нельзя делать тем, у кого температура выше 37 градусов или кто недавно принимал алкоголь, уточнил специалист в интервью радио Sputnik. Люди с ослабленным иммунитетом должны перед прививкой обратиться к врачам и проконсультироваться.

«На алкоголь вакцина может среагировать так, что человеку не будет хорошо. Я думаю, что часов за 10–12 или даже за сутки до вакцинации не надо пить. Время зависит от того, как печень работает у человека», — уточнил врач.

Кроме этого, следует спросить срок годности вакцины, надо посмотреть температуру в холодильнике, где она хранится. В холодильнике должно быть не выше плюс 4 градуса. Также следует учитывать, что вакцинацию должен делать врач, а не медсестра.