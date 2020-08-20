Spotify показал музыкальные предпочтения жителей России

Сервис потокового аудио Spotify, появившийся в России всего месяц назад, проанализировал музыкальные предпочтения россиян, определив любимчиков слушателей.

Среди исполнителей абсолютным лидером стал корейский бойз-бенд BTS. Армия российских фанатов K-Pop вывела группу на первую строчку списка самых популярных исполнителей в Spotify на территории России.

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Второе место в топ-3 прослушиваний занял Morgenshtern, его релиз «Cadillac», исполненный с Элджеем, стал самыми прослушиваемым треком за первые 30 дней с момента запуска Spotify в России.

На третьем месте хит «Blinding Lights» от The Weeknd — единственная иностранная композиция в топ самых прослушиваемых треков.

Spotify в России заработал в середине июля. Первые три месяца с момента регистрации на сервисе, пользователи могут бесплатно прослушивать более 60 миллионов музыкальных треков и 4 миллиарда плейлистов.