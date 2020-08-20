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АвтоВАЗ объявил конкурс на название новой Lada

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба АвтоВАЗа

АвтоВАЗ предложил придумать название новой модели Lada, сообщила компания в социальных сетях. Имя должно ассоциироваться с Россией и быть благозвучным.

Публичный конкурс «Новая Lada: придумай название» стартовал на официальных страницах соцсетей бренда. Предложения принимают в комментариях. В каждой соцсети будет свой победитель.

Компания выдвинула несколько условий. Название должно

  • ассоциироваться с Россией;
  • хорошо сочетаться со словом Lada;
  • иметь 2-3 слога и оканчиваться на букву «А»;
  • иметь понятное ударение, постановка которого не вызывает затруднений;
  • легко и однозначно читаться, запоминаться как на кириллице, так и на латинице;
  • иметь благозвучное звучание.

В комментариях в соцсети ВКонтакте пользователи предложили такие варианты, как Tamara, Aurora, Vodka, Galera, Varvara, Zvezda, Natasha и другие.

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