АвтоВАЗ объявил конкурс на название новой Lada

Фото: © пресс-служба АвтоВАЗа
АвтоВАЗ предложил придумать название новой модели Lada, сообщила компания в социальных сетях. Имя должно ассоциироваться с Россией и быть благозвучным.
Публичный конкурс «Новая Lada: придумай название» стартовал на официальных страницах соцсетей бренда. Предложения принимают в комментариях. В каждой соцсети будет свой победитель.
Компания выдвинула несколько условий. Название должно
- ассоциироваться с Россией;
- хорошо сочетаться со словом Lada;
- иметь 2-3 слога и оканчиваться на букву «А»;
- иметь понятное ударение, постановка которого не вызывает затруднений;
- легко и однозначно читаться, запоминаться как на кириллице, так и на латинице;
- иметь благозвучное звучание.
В комментариях в соцсети ВКонтакте пользователи предложили такие варианты, как Tamara, Aurora, Vodka, Galera, Varvara, Zvezda, Natasha и другие.