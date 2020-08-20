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Возможный момент отравления Навального попал на фото

Источник:
Sibnet.ru
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Блогер Павел Лебедев из Томска опубликовал в соцсетях фотографию, как оппозиционер Алексей Навальный пьет чай, который возможно стал причиной его отравления. Блогер находится в коме.

Утром Навальному стало плохо во время полета из Томска в Москву. Рейс экстренно сел в Омске, Навальному эвакуировали в больницу, он находится в реанимации в тяжелом состоянии. Руководство кофейни на втором этаже томского аэропорта, где пил чай политик, после которого предположительно, ему стало плохо, инициировало внутреннюю проверку.

Фото: © instagram.com/djpavlin

Блогер Павел Лебедев опубликовал фотографию, как Навальный пьет чай, который возможно стал причиной отравления.

«Алексей по-прежнему на аппарате ИВЛ. Он в коме в тяжелом состоянии. Результатов анализов пока нет», — написала его пресс-секретарь Кира Ярмыш в твиттере. К Навальному вылетает его личный врач Анастасия Васильева.

Юрист Фонда борьбы с коррупцией Валентин Гимади обратится в Следственный комитет для возбуждения дела по статье о посягательстве на жизнь общественного деятеля.


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