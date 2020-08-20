Возможный момент отравления Навального попал на фото

Блогер Павел Лебедев из Томска опубликовал в соцсетях фотографию, как оппозиционер Алексей Навальный пьет чай, который возможно стал причиной его отравления. Блогер находится в коме.

Утром Навальному стало плохо во время полета из Томска в Москву. Рейс экстренно сел в Омске, Навальному эвакуировали в больницу, он находится в реанимации в тяжелом состоянии. Руководство кофейни на втором этаже томского аэропорта, где пил чай политик, после которого предположительно, ему стало плохо, инициировало внутреннюю проверку.

Блогер Павел Лебедев опубликовал фотографию, как Навальный пьет чай, который возможно стал причиной отравления.

«Алексей по-прежнему на аппарате ИВЛ. Он в коме в тяжелом состоянии. Результатов анализов пока нет», — написала его пресс-секретарь Кира Ярмыш в твиттере. К Навальному вылетает его личный врач Анастасия Васильева.

Юрист Фонда борьбы с коррупцией Валентин Гимади обратится в Следственный комитет для возбуждения дела по статье о посягательстве на жизнь общественного деятеля.