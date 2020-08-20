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Комедийный сериал «Гусар» с Гариком Харламовым выйдет на ТНТ

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © предоставлено каналом ТНТ

Сериал «Гусар» с Гариком Харламовым с главной роли станет первым историческим ситкомом на ТНТ, сообщает пресс-служба телеканала.

«Это первая моя большая роль, в которой я с первой до последней серии играл одного персонажа. Для меня это необычный опыт, и я могу сказать, что "Гусар" — самый сложный проект в моей жизни! Мой персонаж совершенно своеобразен, он настоящий гусар того времени. У него свой язык, нрав, темперамент, он не похож ни на кого», — сказал о новом проекте актер.

Сюжет

Действие фильма разворачивается в двух временных измерениях. 1812 год — поручик Григорий Рыльский (Харламов) должен доставить Кутузову секретные документы. Как только они попадут к полководцу, русская армия начнет наступление. Но по пути в штаб Рыльский заглядывается на девицу и загадочным образом исчезает.

Наше время — молодой ученый Дмитрий Журавлев десять лет посвятил созданию машины времени, пока его жена Катя зарабатывала деньги и тащила на себе весь быт. Ей надоело, что Митя женат не на ней, а на машине времени, и в день, когда она решила сообщить супругу о расставании, в их доме прямиком из 1812 года оказывается Рыльский — Катин предок.

Фото: © канал ТНТ

Попытка вернуть поручика обратно заканчивается поломкой машины времени, и до тех пор, пока Митя ее не починит, Рыльский будет жить в нашем веке. Гусару предстоит открыть для себя телевидение, электричество, интернет и другие прелести будущего, а еще посмотреть, во что превратились бывшие жандармы — нынешние полицейские, и удивиться понятиям чести в интерпретации современных мужей.

Актеры

Вместе с Гариком Харламовым в сериале снялись Павел Рассомахин, Екатерина Ковальчук, Сергей Белов, Екатерина Радченко.

Создатели проекта считаю, что, несмотря на исторический сюжет, «Гусар» — актуальная история о герое, которого так не хватает нашему времени. Персонаж Харламова грубоватый, зато честный и романтичный, никогда не унывает и бесстрашно кидается на защиту слабых.

Премьера сериала «Гусар» — осенью на канале ТНТ.

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