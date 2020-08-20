Блогеры построили самую низкую «Ниву» в мире. ВИДЕО

Блогеры обрезали «Ниву» на половину, смогли установить колеса, и машина поехала — результаты эксперимента опубликованы на YouTube-канале «808».

Кузов «Нивы» отпилили до уровня передних фар. Чтобы колеса вошли, в машине заменили мост и подрамник на такие же детали от «Жигулей». Многие элементы приваривали наугад. Бензобак, который стал пятилитровой канистрой, поставили в ноги пассажиру.

«Нива» получила сдвижную крышу, капот с отверстиями под колеса, оригинальные светотехнику и петли задней двери. «Лежачих полицейских» она успешно преодолевает с помощью пневмоподвески.

Строили машину два человека, процесс занял около года. Самая низкая «Нива» окрашена в черно-красный по особой технологии с использованием простых полиэтиленовых пакетов.

Создатели пока не решили, что делать с проектом. За рубежом, уверены они, на машину нашелся бы покупатель, а в России уровень автокультуры пока «ниже, чем дорожный просвет у этой "Нивы"».