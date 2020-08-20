Клип Бузовой с Джаро & Ханза разочаровал поклонников примитивностью

Клип на песню «Mira me Bebe» Ольги Бузовой с рэперским дуэтом Джаро & Ханза снят в виде мини-фильма, но на поклонников певицы сюжет видео не произвел впечатления.

По сюжету клипа «Mira me Bebe», Ольга Бузова перевоплотилась в девушку гонщика, которого арестовали за нарушение закона. Чтобы освободить любимого из заключения, она собирает деньги и вместе с общим другом выкупает его у полиции.

Качество съемки оказалось на высшем уровне, а коллаборация музыкантов не вызвала упреков со стороны поклонников Бузовой и рэперов. Но сюжет клипа многих глубоко разочаровал.

В комментариях к видео, опубликованном на YouTube-канале Ольги Бузовой, зрители назвали музыкальную работу бессмысленной и примитивной, а многие вообще не поняли — о чем клип и как он связан с песней.