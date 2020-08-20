Ученые выяснили, что боны остановили загрязнение в Норильске

Ученые Большой норильской экспедиции выяснили, что боны остановили загрязнение нефтью в Норильске, сообщает пресс-служба экспедиции.

Ученые из нескольких отрядов Большой норильской экспедиции двое суток провели в районе впадения реки Амбарной в озеро Пясино. Образцы были взяты сразу для нескольких научных институтов — там их исследуют по разным методикам определения тяжелых металлов и нефтепродуктов. Это нужно, чтобы получить объективную картину состояния экосистемы.

Специально выставленные боновые заграждения помогли существенно замедлить загрязнение и снизить экологический ущерб, отметил сотрудник филиала ФИЦ «Красноярский научный центр СО РАН» Игорь Махатков.

«Однако здесь есть места, где у реки много протоков, и поставить боны везде было очень сложно. Неслучайно, что именно в этих местах идут основные работы по очистке и рекультивации. Дальше к озеру Пясино визуально не видно очевидных зон загрязнения», — подчеркнул специалист.

Район впадения Амбарной в Пясино обследовал и отряд зоологов. За двое суток им удалось отработать 3 биотопа — на каждом выставили по 50 ловушек для мелких млекопитающих. Специалисты отловили пять серых полевок, которые питаются травой. Численность низкая, но это не связано с загрязнением, отмечают ученые. Из-за разлива топлива кормовая база для грызунов уменьшилась совсем незначительно, то же касается и птиц.

«Выводки полные, смертности мы не наблюдали. Единственное — трясогузки, которые обычно в это время кочуют семьями, а мы встречаем в основном молодых одиноких птиц. В остальном каких-то отклонений мы не увидели», — сказал завлабораторией техногенных лесных экосистем Института леса им. В. Н. Сукачева Александр Шишикин.

Ученые взяли пробы почвы для геохимического анализа. Кроме того, они провели колонковое бурение в двух точках. В результате был получен профиль грунта, по которому будет проведена стратификация — изучение почвенных слоев. Так специалисты смогут посмотреть, было ли загрязнение, и если было, то как и когда оно накапливалось.

Отряд геохронологии проведет бурение порядка 30 колонок и возьмет более 100 проб для элементного анализа грунта. В результате ученые планируют составить геохимическую карту почвы и оценить ее текущее состояние.