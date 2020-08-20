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Золотодобытчики загрязнили более 500 км рек Кузбасса

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © WWF России

Специалисты Всемирного фонда дикой природы России выявили 12 случаев загрязнения рек Кемеровской области в местах добычи рассыпного золота, общая протяженность таких участков превысила 500 километров, сообщается на сайте фонда.

Специалисты этим летом зафиксировали 12 фактов загрязнения рек Большой Кундат, Полуденный Кундат, Кия, Тулуюл, Большой Тулуюл, Мунжа, Коура, Кондома, Талановка ниже по течению от участков добычи россыпного золота общей протяженностью 561 километр.

«Загрязнение рек в результате добычи россыпного золота — распространенная проблема в Сибири, ее можно оперативно обнаружить с помощью космических снимков», — прокомментировала директор представительства WWF России в Алтае-Саянском экорегионе Наталья Трофимова.

Самые распространенные нарушения — это несанкционированный сброс загрязненных сточных вод с участка добычи золота, размещение в прибрежной защитной полосе рек размываемых отвалов грунтов, дорог и автостоянок, нарушения правил водопользования при заборе воды, невыполнение требований по оборудованию сооружений для защиты от загрязнения, истощения, заиления вод.

Установлены золотодобывающие предприятия, которые работали с нарушениями водного законодательства: ООО «Сибресурс», ООО «Сисим» и ООО «Кундат». Росприроднадзор рассматривает материалы для привлечения нарушителей к административной ответственности, а пока Тисульский районный суд приостановил работу одной из компаний-загрязнителей — ООО «Кундат» — на 90 суток, то есть фактически до конца сезона добычи россыпного золота.

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