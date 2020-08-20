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Бухгалтера иркутского ГУФСИН осудили за махинации на 14 млн рублей

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Суд назначил наказание главному бухгалтеру ГУФСИН Иркутской области за оплату счетов поставщику за несуществующие продукты, она нанесла ущерб ведомству на 14 миллионов рублей, сообщает СУ СК РФ по региону.

Следствием и судом установлено, что ГУФСИН России по Иркутской области в 2015 году был заключен ряд государственных контрактов на поставку продовольствия. Бухгалтеру стало известно о том, что поставщик в установленный контрактами срок не произвел отгрузку товара.

Но она довела до сведения должностных лиц указание о необходимости подготовки мнимых договоров хранения продовольствия, которое фактически не было поставлено. На основании этих договоров обвиняемая организовала оплату поставщику с банковского счета учреждения.

ГУФСИН России по Иркутской области был причинен имущественный ущерб в виде оплаченных и неисполненных обязательств на сумму свыше 14 миллионов рублей.

Куйбышевский районный суд Иркутска назначил женщине наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

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