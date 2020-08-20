Бухгалтера иркутского ГУФСИН осудили за махинации на 14 млн рублей

Суд назначил наказание главному бухгалтеру ГУФСИН Иркутской области за оплату счетов поставщику за несуществующие продукты, она нанесла ущерб ведомству на 14 миллионов рублей, сообщает СУ СК РФ по региону.

Следствием и судом установлено, что ГУФСИН России по Иркутской области в 2015 году был заключен ряд государственных контрактов на поставку продовольствия. Бухгалтеру стало известно о том, что поставщик в установленный контрактами срок не произвел отгрузку товара.

Но она довела до сведения должностных лиц указание о необходимости подготовки мнимых договоров хранения продовольствия, которое фактически не было поставлено. На основании этих договоров обвиняемая организовала оплату поставщику с банковского счета учреждения.

ГУФСИН России по Иркутской области был причинен имущественный ущерб в виде оплаченных и неисполненных обязательств на сумму свыше 14 миллионов рублей.

Куйбышевский районный суд Иркутска назначил женщине наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года.