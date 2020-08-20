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Новые функции появятся в операционных системах iOS и Android

Источник:
«Прайм»
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Фото: © Xiaomi

Осенью новые версии операционных систем iOS 14 и Android 11, в которых появится множество новшеств и усовершенствований, рассказал эксперт платформы НАФИ «Цифровой гражданин» Владимир Гриценко.

Главное нововведение iOS — это новые разноформатные виджеты на экране меню. А в Android 11 появится возможность записи на видео того, что происходит на экране, работа со скриншотами станет удобнее, а работу с уведомлениями усовершенствуют,

«Пользователи новой операционной системы iPhone смогут самостоятельно выбирать размер и положение виджитов. Другое долгожданное нововведение в iOS — это компактное оповещение о входящем вызове. Раньше, когда вам звонят, весь экран перекрывался и пользоваться смартфоном было нельзя. В iOS 14 звонок будет приходить в виде компактной шторки сверху, как сообщение в мессенджере», — приводит «Прайм» слова эксперта.

Также с новой операционной системой на iPhone можно будет просматривать видеоролики или говорить по видеосвязи поверх других открытых приложений — раньше эта опция поддерживалась только в iPad.

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«И если в плане виджетов iOS долго отставала и сейчас наверстывает упущенное, то в других аспектах именно новая версия Android догоняет по функционалу прошлогоднюю iOS: можно будет делать запись экрана, станет удобнее работать со скриншотами и уведомлениями. Правда, часть этих функций уже были реализованы ранее в собственных оболочках Android от производителей смартфонов», — отметил Гриценко.

Особенное внимание в новых версиях операционных систем уделено вопросам приватности пользователей и защите данных. Например, в Android 11 пользователь сможет контролировать, когда приложение имеет доступ к местоположению, микрофону, камере. 

Кроме того, приложения на Android потеряют доступ ко всей файловой системе: они будут работать только со своими, локальными файлами, что повысит безопасность для конечного пользователя, заключил эксперт.

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