Знаменитый теннисист Кафельников решил покинуть Россию

Самый титулованный теннисист в истории России Евгений Кафельников заявил, что собрался эмигрировать из страны, так как не видит здесь будущего.

«Будущего здесь не вижу! Буду оформлять ВНЖ (вид на жительство) в Европе, там я нужнее», — написал Кафельников в Twitter.

Кафельникову 46 лет. Он выиграл два «Больших шлема» в одиночном разряде (Roland Garros в 1996 году и Australian Open в 1999 году), четыре — в парном. Олимпийский чемпион 2000 года в одиночном разряде, обладатель Кубка Дэвиса 2002 года в составе сборной России. Завершил карьеру в 2003 году.

Теннисист дружил с первым президентом России Борисом Ельциным, поддерживал курс главы государства Владимира Путина, но с 2014 года перешел на сторону оппозиции по отношению к действующей власти.