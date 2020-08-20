Знаменитый теннисист Кафельников решил покинуть Россию

Самый титулованный теннисист в истории России Евгений Кафельников заявил, что собрался эмигрировать из страны, так как не видит здесь будущего.
«Будущего здесь не вижу! Буду оформлять ВНЖ (вид на жительство) в Европе, там я нужнее», — написал Кафельников в Twitter.
Кафельникову 46 лет. Он выиграл два «Больших шлема» в одиночном разряде (Roland Garros в 1996 году и Australian Open в 1999 году), четыре — в парном. Олимпийский чемпион 2000 года в одиночном разряде, обладатель Кубка Дэвиса 2002 года в составе сборной России. Завершил карьеру в 2003 году.
Теннисист дружил с первым президентом России Борисом Ельциным, поддерживал курс главы государства Владимира Путина, но с 2014 года перешел на сторону оппозиции по отношению к действующей власти.
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