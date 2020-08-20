Россия договорилась с Сирией о расширении военной базы

Россия договорились с сирийскими властями о передаче дополнительной территории и акватории для расширения авиабазы Хмеймим, размещенной там на бессрочный период и на безвозмездной основе.

Сторон, в частности, договорились о размещении медицинско-реабилитационного центра российской авиационной группы в провинции Латакия, а также акватории близ нее. Дамаск планирует передать участок площадью восемь гектаров, сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.

Ранее президент Владимир Путин поручил провести переговоры с Дамаском о расширении территорий российских военных баз в Сирии.

Россия с 30 сентября 2015 года проводит военную операцию в Сирии. Российская боевая авиация в этой стране базируется на аэродроме Хмеймим в сирийской провинции Латакия на основе заключенного 26 августа 2015 года соглашения между РФ и Сирией о размещении российской авиагруппы на бессрочный период и на безвозмездной основе.