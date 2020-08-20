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Новая волна «минирования» прокатилась по Новосибирску

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Посетителей и сотрудников нескольких судов в Новосибирске эвакуировали из-за сообщений об их минировании. Специалисты не нашли взрывных устройств, сообщила антитеррористическая комиссия региона (АТК).

Очевидцы сообщили в группе «АСТ-54» во «ВКонтакте» о том, что людей эвакуировали утром в четверг из Ленинского и Дзержинского судов Новосибирска. Также есть информация о якобы заминированных Бугринском и Октябрьских мостах.

«На данный момент информации нет», — сообщила Sibnet.ru представитель ГУ МВД по Новосибирской области.

Письма о минировании зданий пришли на электронную почту организаций судебной системы, налоговой службы, отделений Сбербанка России, администраций муниципальных органов, почтовых отделений, учреждений здравоохранения, детских садов Новосибирской области, сообщила антитеррористическая комиссия региона.

«Специальные службы оперативного штаба Новосибирской области обследуют здания на предмет взрывных устройств, устанавливают отправителей сообщений. На данный момент в проверенных зданиях признаков закладки взрывных устройств не обнаружено», — говорится в сообщении АТК.

Предыдущая волна лжеминирования в Новосибирске прокатилась 13 августа. Подобные ситуации случаются периодически. АТК не называла источники таких сообщений. 

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