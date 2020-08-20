Турция нашла в Черном море месторождения газа

Буровое судно «Фатих» обнаружило от одного до двух
месторождений Буровое природного газа в Черном море, сообщают турецкие СМИ. Президент
Турции Тайип Эрдоган сообщил о намерении объявить «очень хорошую новость».
«Фатих» проводит геологоразведочные работы в Черном море с
20 июля на участке «Дунай-1», который расположен недалеко от пересечения
болгарской и румынской морских границ с внутренними водами Турции, приводит
ТАСС сообщение телеканала Habertrk.
По данным канала, судно могло обнаружить залежи природного
газа «хорошего качества» на участке «Дунай-1», а также еще одно месторождение у
берегов Турции в районе города Кыркларели.
Ранее турецкое сейсмическое судно «Барбарос Хайреттин Паша»
провело разведочные работы в Черном море и выявило богатые запасы природного
газа в западной части Черного моря.
Официального подтверждения этой информации в Анкаре не
поступало, однако ранее в среду президент республики Тайип Эрдоган сообщил о
намерении 21 августа объявить «очень хорошую для страны новость, которая
откроет новую эру для Турции».