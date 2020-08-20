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Турция нашла в Черном море месторождения газа

Источник:
ТАСС
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Фото: Wikimedia

Буровое судно «Фатих» обнаружило от одного до двух месторождений Буровое природного газа в Черном море, сообщают турецкие СМИ. Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил о намерении объявить «очень хорошую новость».

«Фатих» проводит геологоразведочные работы в Черном море с 20 июля на участке «Дунай-1», который расположен недалеко от пересечения болгарской и румынской морских границ с внутренними водами Турции, приводит ТАСС сообщение телеканала Habertrk.

По данным канала, судно могло обнаружить залежи природного газа «хорошего качества» на участке «Дунай-1», а также еще одно месторождение у берегов Турции в районе города Кыркларели.

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Ранее турецкое сейсмическое судно «Барбарос Хайреттин Паша» провело разведочные работы в Черном море и выявило богатые запасы природного газа в западной части Черного моря.

Официального подтверждения этой информации в Анкаре не поступало, однако ранее в среду президент республики Тайип Эрдоган сообщил о намерении 21 августа объявить «очень хорошую для страны новость, которая откроет новую эру для Турции».

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