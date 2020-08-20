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Археологи начали раскопки на приусадебном участке в Улан-Удэ

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © правительство Республики Бурятия

Археологи начали проводить раскопки захоронения, которые нашел в мае этого года на своем приусадебном участке житель поселка Зеленхоз Алексей Агошков, сообщает правительство Республики Бурятия.

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«Снят верхний слой земли, полностью расчищены костяки в погребении. Чтобы определить пол, возраст, расовую принадлежность, материалы будут направлены палеоантропологу. Далее планируется проведение генетического анализа. Эта работа займет порядка двух-трех лет. По предварительным данным, мы можем оценивать возраст этого захоронения в рамках 7 тысяч лет», — сказала научный сотрудник Института монголоведения буддологии и тибетологии СО РАН Наталья Цыденова.

По словам Цыденовой, найденное захоронение имеет большую ценность. Оно позволит в дальнейшем описать более подробно уклад и быт людей, живших на территории современного Улан-Удэ 5-7 тысяч лет назад.

«Подобных единичных захоронений на территории Бурятии найдено около десятка, а крупных могильников — всего три. Научные сотрудники продолжат исследовать территорию с помощью специальной техники. Надеемся найти здесь крупный могильник. Непосредственно материалы этого погребения будут изъяты и направлены для дальнейшего изучения в Институт монголоведения буддологии и тибетологии СО РАН, затем после установления всех подробностей, будут переданы в музей», — отметила сотрудник СО РАН.

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