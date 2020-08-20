Правительство РФ выделило 430 млн на защиту жителей Усолье-Сибирского

Почти полмиллиарда рублей, выделенных правительством России Иркутской области, пойдут на защиту жителей Усолье-Сибирского от «Усольехимпрома», территория которого заполнена токсичными отходами, сообщил в среду председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

«Правительство выделит более 430 млн рублей на неотложные меры, для того чтобы защитить местных жителей. Средства пойдут на первоочередные работы, чтобы обезопасить объекты накопленного вреда окружающей среде», — сказал Мишустин на заседании правительства.

В сообщении российского премьера также отмечается, что сейчас в Усолье-Сибирском работают специалисты МЧС и Роспотребнадзора. Угрозы для безопасности и здоровья людей там нет.

«Усольехимпром» в Иркутской области — некогда крупнейшее химпредприятие, занимающееся производством хлора, каустической соды, перекиси водорода, кислорода, азота, лаков и эмалей, бытовой химии. В 2017 году завод разорился, а территорию, заполненную токсичными отходами, владельцы бросили на произвол судьбы.