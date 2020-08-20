НАВЕРХ
#Наука #Техника #Космос #Интернет #Софт #Мистика #Гаджеты #Умный дом

Ученый объяснил природу заснятых с МКС загадочных объектов

Источник:
ТАСС
155 0
Фото: © NASA

Неизвестные объекты, которые заснял на МКС космонавт Иван Вагнер, могут быть отблесками иллюминатора или спутников Илона Маска, считает едущий научный сотрудник Института космических исследований (ИКИ) РАН Натан Эйсмонт.

Неизвестные объекты космонавт Иван Вагнер заметил во время съемки полярного сияния над Антарктидой. «На 9-12 секундах появляются пять объектов, которые летят параллельным курсом на одинаковом расстоянии друг от друга. Как вы считаете, что это может быть – метеоры, спутники или...?» — написал Вагнер в Twitter.

«Полный ответ на такой вопрос, конечно, требует более точных данных и некоторого времени для расчетов. Но сразу можно предложить два объяснения. Первое, которое кажется более вероятным, — это отблески в иллюминаторе МКС, через который проводилась съемка», — приводит ТАСС слова Эйсмонта.

Второе, более интересное, объяснение — это отблески от спутников Starlink Илона Маска, добавил ученый. «Спутники Starlnik движутся друг за другом, МКС тоже движется, и мы увидели некоторую их часть в тот момент, когда луч, отражённый от спутников, попал в камеру», — пояснил он. Но для того, чтобы подтвердить любую из гипотез, астроному нужны дополнительные расчеты.

Еще по теме
Коричневых карликов нашли на окраинах Солнечной системы
Российский космонавт снял загадочные объекты
Два атмосферных феномена встретились на одном фото
Ученые рассказали о тысячах обитаемых планет в Млечном Пути
смотреть все
Технологии #Космос
КАРТИНА ДНЯ
•
Трамп посчитал Украину частью России
•
Кудрин озвучил Путину сумму бюджетных нарушений
•
Ученый объяснил природу заснятых с МКС загадочных объектов
•
Игра от Ростелекома «Найди монтаж» стартовала на Sibnet.ru
Подробности
•
Криминальная романтика: почему в России запретили АУЕ?
•
Штраф за багажник: правда или фейк
•
Камеры вторглись в жизнь людей: что дальше?
•
Мягкая посадка: что ждет рубль в сентябре?
Как это работает
•
Как обнаружить скрытую камеру в жилье или офисе?
•
Призы для самых внимательных!
•
Гид по свинине: выбираем правильное мясо
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Навального с отравлением экстренно госпитализировали в Омске
Сибирь 20.08.2020 10:53
Ученые выяснили, что боны остановили загрязнение в Норильске
Сибирь 20.08.2020 10:48
Золотодобытчики загрязнили более 500 км рек Кузбасса
Сибирь 20.08.2020 10:45
Бухгалтера иркутского ГУФСИН осудили за махинации на 14 млн рублей
Сибирь 20.08.2020 10:21
Самое популярное
Вышла фотореалистичная игра Microsoft Flight Simulator
3111
Найдена «убивающая» коронавирус одежда
3099
Умерла исполнительница песни «Ягода-малина»
2929
Слепаков обратился к «колхознику» Лукашенко
2912
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Трамп посчитал Украину частью России
•
Кудрин озвучил Путину сумму бюджетных нарушений
•
Ученый объяснил природу заснятых с МКС загадочных объектов
•
Игра от Ростелекома «Найди монтаж» стартовала на Sibnet.ru
Подробности
•
Криминальная романтика: почему в России запретили АУЕ?
•
Штраф за багажник: правда или фейк
•
Камеры вторглись в жизнь людей: что дальше?
•
Мягкая посадка: что ждет рубль в сентябре?
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Когда камера наблюдения становится разочарованием?
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Камеры вторглись в жизнь людей: что дальше?
•
Приватный, быстрый, безопасный: какой браузер лучше?
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
Мультимедиа
•
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Лукашенко предложил оппозиции «повоевать без девчонок»
87
Белоруссия передала Москве задержанных россиян
45
Путин созовет экстренный саммит Совбеза ООН
37
Лукашенко заявил, что повторные выборы погубят Белоруссию
37
Белорусские спортсмены пригрозили отказом от выступлений за сборную
36
Видео
Софт
Афиша
Фото
Астро
Микс
Помощник абонента
Все сервисы
О SIBNET.RUНаши спецпроекты
Реклама+7 (383) 347-06-78, 347-10-50reclame@support.sibnet.ru
ТехподдержкаОтправить сообщение:help.sibnet.ru
ВакансииОтправить резюме:job@sibnet.ru
Правила цитированияПравила комментированияПользовательское соглашениеПолитика конфиденциальности
Редакция +7 (383) 347-86-84 info@sibnet.ru
Интернет-издание INFO
Зарегистрировано в Роскомнадзоре, свидетельство СМИ ЭЛ № ФС 77-61386 от 10 апреля 2015 года. Учредитель АО «Ринет». Главный редактор: Чернов О.А.
Обнаружили в тексте ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter