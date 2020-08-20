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Сезон охоты на птиц начнется в Новосибирской области раньше

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Леонид Леонидов Sibnet.ru

Сезон охоты на водоплавающую и боровую дичь начнется в Новосибирской области на неделю раньше запланированного – с 29 августа, сообщает пресс-служба правительства региона.

Изменение сроков связано с тем, что весенняя охота была запрещена из-за угрозы распространения в Новосибирской области новой коронавирусной инфекции.

Министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области Андрей Даниленко отметил, что изменение сроков охоты с 5 сентября на 29 августа связано с увеличением численности водоплавающей и боровой дичи на территории региона.

Сроки охоты в этом году на водоплавающую дичь установлены с 29 августа по 15 ноября 2020 года, на боровую дичь с 29 августа 2020 года по 31 января 2021 года.

Боровая, или лесная дичь — тетерева, глухарь, рябчик, куропатки кроме серы (белая и тундряная), вальдшнеп. Водоплавающая дичь — дикие утки и гуси и другие. 

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