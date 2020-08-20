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Александринский театр впервые покажет спектакль в WhatsApp

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Florstein (WikiPhotoSpace) / CC BY-SA 4.0

Спектакль «Через час» Санкт-Петербургской Александринки смогут посмотреть жители всей России с помощью прямой трансляции в WhatsApp, сообщается на официальной странице театра «ВКонтакте».

«В основе спектакля реальные истории подростков. Некий стоп в их жизни, когда нужно остановится, и ответить себе на вопрос о том, к чему и как ты относишься, сформулированы ли твои планы, чего тебе хочется от жизни, чего ты хочешь добиться и к чему ты стремишься», — говорится в сообщении. 

Чтобы стать онлайн-гостем театра, нужно бесплатно зарегистрироватьсяна сайте мероприятия по номеру телефона, привязанного к WhatsApp, также для регистрации потребуется указать имя, фамилию и адрес электронной почты.

Спектакль «Через час» можно посмотреть 21 и 24 августа, начало трансляции в 20.30 (по мск).

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