Кудрин озвучил Путину сумму бюджетных нарушений

Российские министерства и ведомства допустили нарушения при использовании около 50 миллиардов бюджетных рублей, доложил глава Счетной палаты Алексей Кудрин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщается на сайте Кремля.

Всего специалисты ведомства провели 169 проверок, 20 нарушений требуют правовой оценки Генпрокуратуры и Следственного комитета. Кроме этого, Счетная палата продолжит проверки выплат врачам, которые работали с заболевшими коронавирусной инфекцией гражданами.

«Около 50 миллиардов рублей — это нарушения, нецелевое использование бюджетных средств, нарушение бухгалтерского учета, неправильное отражение объектов и расходов в бухгалтерской отчетности, нарушение процедур государственных закупок», — уточнил Кудрин.

В этом году для снижения контрольной нагрузки на министерства и ведомства Счетная палата на один месяц останавливала проверки, на два — сдвигала новые проверки. В итоге все проверки были завершены с отставанием на месяц, изучены 93 главных распорядителя бюджетных средств.