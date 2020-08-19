Коричневых карликов нашли на окраинах Солнечной системы

Участники научного проекта Backyard Worlds: Planet 9 обнаружили на окраинах Солнечной системы около ста коричневых карликов.

Такие объекты по массе превосходят планеты, но уступают звездам, пишет Astrophysical Journal. Все коричневые карлики находятся на «задворках» Солнечной системы и не получают тепла от Солнца или других звезд, поэтому они достаточно холодные.

«Благодаря открытию этих холодных миров мы можем понять, как формируются планеты за пределами Солнечной системы и как устроены их атмосферы. Они помогут нам точно оценить количество подобных миров в окрестностях Солнца», — говорится в сообщении проекта.

Первые коричневые карлики были открыты в 1995 году. Недавно выяснилось, что у ряда таких объектов есть атмосфера, что сближает их с крупными планетами. Отличительным свойством коричневых карликов является то, что они имеют радиус, приблизительно равный Юпитеру.

Первоначально проект Backyard Worlds: Planet 9 был запущен для поиска гипотетической «девятой планеты», однако затем его цели были расширены. Поиском объектов в рамках проекта занимаются астрономы-любители.