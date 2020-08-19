Изучен реальный механизм заражения коронавирусом

Точный механизм попадания коронавируса в клетку выяснили немецкие ученые, для этого исследователи использовали криоэлектронную томографию.

Проведя множество экспериментов, специалисты выяснили, что знаменитые «шипы», из-за которых вирус получил свое название, способны изгибаться, хотя раньше предполагалось, что они твердые, пишет Science.

Глобулярная часть S-белка, или «белка-шипа», в которой содержится связующая область и механизмы, необходимые для слияния с инфицируемой клеткой, соединена с гибкой ножкой. При этом в нее есть три своеобразных «сустава».

Такая гибкость позволяет вирусу перемещаться и эффективно искать рецептор для соединения с целевой клеткой. «Шипы» движутся по поверхности вируса и быстро находят рецептор для стыковки с целевой клеткой.