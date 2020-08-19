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Изучен реальный механизм заражения коронавирусом

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © NIAID

Точный механизм попадания коронавируса в клетку выяснили немецкие ученые, для этого исследователи использовали криоэлектронную томографию.

Проведя множество экспериментов, специалисты выяснили, что знаменитые «шипы», из-за которых вирус получил свое название, способны изгибаться, хотя раньше предполагалось, что они твердые, пишет Science.

Глобулярная часть S-белка, или «белка-шипа», в которой содержится связующая область и механизмы, необходимые для слияния с инфицируемой клеткой, соединена с гибкой ножкой. При этом в нее есть три своеобразных «сустава».

Такая гибкость позволяет вирусу перемещаться и эффективно искать рецептор для соединения с целевой клеткой. «Шипы» движутся по поверхности вируса и быстро находят рецептор для стыковки с целевой клеткой.

Тема: Распространение коронавируса
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Топ комментариев

Иркут 69

Я думаю, процент явно занижен. Страшно подумать, сколько россиян мечтает избить своё начальство.... 😀Тут...

Бревно в глазу

ЦитатаПутин пообещал рост российской экономики)))

Иркут 69

Что то как то вяло наобещал.... 😀Раньше он обещал более энергично, с выражением 👆

turan601

И вообще какого дьявола Путин перед Сечиным отчитывается? Сразу видно кто в стране главный

WSG0600-164-164

Это доля каждого Россиянина за ресурсы в год, скорее лет за 50,.
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