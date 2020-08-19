Российский космонавт снял загадочные объекты

Российскому космонавту Ивану Вагнеру удалось снять на орбите пять загадочных объектов, летящих в космосе.

Работающий на борту Международной космической станции россиянин опубликовал видео на своей странице в Twitter. Вагнер пояснил, что снимал полярное сияние над Антарктидой, когда появились НЛО.

«На девятой-двенадцатой секундах появляются пять объектов, летящие параллельным курсом и на одинаковом расстоянии друг от друга», — написал Вагнер, предположив при этом, что на видео могли попасть метеоры или спутники.

Space guests, or how I filmed the new time-lapse.



The peak of aurora borealis when passing over the Antarctic in Australia’s longitude, meaning in between them. However, in the video, you will see something else, not only the aurora. pic.twitter.com/Hdiej7IbLU — Ivan Vagner (@ivan_mks63) August 19, 2020

Космонавт отправил всю собранную информацию в Институт космических исследований РАН, а также Центральный научно-исследовательский институт машиностроения, который является головным научно-исследовательским институтом «Роскосмоса».

Специалисты институтов проведут анализ видео, чтобы разобраться в происхождении аномальных объектов. Помимо Вагнера, сейчас на борту МКС работают россиянин Анатолий Иванишин и американец Кристофер Кэссиди.