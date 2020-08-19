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Российский космонавт снял загадочные объекты

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Роскосмоса

Российскому космонавту Ивану Вагнеру удалось снять на орбите пять загадочных объектов, летящих в космосе.

Работающий на борту Международной космической станции россиянин опубликовал видео на своей странице в Twitter. Вагнер пояснил, что снимал полярное сияние над Антарктидой, когда появились НЛО.

«На девятой-двенадцатой секундах появляются пять объектов, летящие параллельным курсом и на одинаковом расстоянии друг от друга», — написал Вагнер, предположив при этом, что на видео могли попасть метеоры или спутники.

Космонавт отправил всю собранную информацию в Институт космических исследований РАН, а также Центральный научно-исследовательский институт машиностроения, который является головным научно-исследовательским институтом «Роскосмоса».

Специалисты институтов проведут анализ видео, чтобы разобраться в происхождении аномальных объектов. Помимо Вагнера, сейчас на борту МКС работают россиянин Анатолий Иванишин и американец Кристофер Кэссиди.

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Топ комментариев

Иркут 69

Я думаю, процент явно занижен. Страшно подумать, сколько россиян мечтает избить своё начальство.... 😀Тут...

Бревно в глазу

ЦитатаПутин пообещал рост российской экономики)))

Иркут 69

Что то как то вяло наобещал.... 😀Раньше он обещал более энергично, с выражением 👆

turan601

И вообще какого дьявола Путин перед Сечиным отчитывается? Сразу видно кто в стране главный

WSG0600-164-164

Это доля каждого Россиянина за ресурсы в год, скорее лет за 50,.
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