Кремль посчитал «лишней» военную помощь Белоруссии

Александру Лукашенко не требуется российская военная помощь, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможном вмешательстве Москвы в ситуацию с массовыми протестами в Белоруссии.

«Действительно, ряд обязательств предусмотрен по взаимопомощи. Но вы знаете, что сейчас нет такой потребности, и собственно белорусское руководство, оно само признало, что такой потребности нет», — подчеркнул Песков.

Также пресс-секретарь российского президента отреагировал на сообщения о передвижении российской военной техники в сторону границы с Белоруссией. По его словам, такой транспорт находится на всей территории России, потому «комментировать здесь нечего».

Песков уточнил, что происходящее в Белоруссии является внутренним делом страны, потому Кремль придерживается политики невмешательства. Сообщения о возможном полете самолета ФСБ на территорию Белоруссии представитель Кремля прокомментировать отказался.

Протесты из-за выборов президента страны в Белоруссии продолжаются с 9 августа. Митингующие требуют отставки действующего главы государства, официально победившего в голосовании. Оппозиция считает итоги выборов сфальсифицированными.