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Фильм дня: «Траффик»

Источник:
Sibnet.ru
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Уникальность фильма «Траффик» в том, что сложный процесс нелегального оборота наркотиков показан зрителю со стороны различных его участников: наркомана, политика, торговца и полицейского.

США/Мексика/Германия, 2000 год, режиссер Стивен Содерберг, 18+
В главных ролях: Бенисио дель Торо, Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс
Слоган: «Никто не отмоется»

По сюжету верховный судья Роберт Уэйкфилд получает задание возглавить войну против торговцев наркотиками. Наркобароны, коррумпированные полицейские, частные детективы и безобидные домохозяйки выстраиваются в запутанную схему. В процессе судья обнаруживает, что его собственная 17-летняя дочь сидит на героине. Но машина правосудия уже запущена.

Сюжет фильма хорош своей подачей. Он построен на трех героях, сюжетные линии которых пересекаются и объединяются в цельную историю. Акцент сделан на следующих персонажах:

  • Роберт Уэйкфилд (Майкл Дуглас) — новый глава Национального управления по контролю за оборотом наркотиков.

  • Хавьер Родригес (Бенисио дель Торо) — мексиканский полицейский

  • Хелена Айала (Кэтрин Зета-Джонс) — жена крупного наркобарона, которого пытается вывести на чистую воду Монтель Гордон (Дон Чидл).

Фильм ценен достоверностью, в нем досконально рассмотрен процесс нелегального оборота наркотиков. «Траффик» — сокращенная адаптация британского телесериала «Путь героина» (Traffik), только оригинальную сюжетную линию, связанную с Пакистаном, в фильме заменили на мексиканскую.

Картина была удостоена множества наград, в числе которых «Оскары» за лучший оригинальный сценарий, лучший монтаж, лучший режиссер (Содерберг), лучший актер второго плана (Бенисио дель Торо).

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