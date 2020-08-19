Горбачев назвал главную ошибку Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко опоздал с обращением к рабочим, это стало его главной ошибкой, заявил бывший президент СССР Михаил Горбачев.

«Лукашенко за поддержкой обратился к рабочим промышленных предприятий. Но, кажется, поздно», — сказал Горбачев в интервью газете «Комсомольская правда», оценивая ситуацию с протестами в Белоруссии.

Советский лидер напомнил, что перед распадом СССР также обращался к трудящимся, однако нужной поддержки не получил, хотя рассчитывал на нее. После этого он добровольно ушел с поста президента СССР

«Ушел, но только чтобы избежать раскола и нашей внутренней войны», — отметил Горбачев, добавив, что в результате этого удалось избежать кровопролития и гражданской войны, это стало главным итогом.

Протесты Белоруссии продолжаются с 9 августа, когда были объявлены предварительные итоги выборов. По официальным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,08% голосов, а его основной конкурент Светлана Тихановская — 10,09%. Оппозиция отказывается признать этот результат.