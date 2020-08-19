Глава Иркутской области отчитался о доходах

Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев в 2019 году заработал почти 11 миллионов рублей, следует из его декларации, опубликованной на сайте правительства региона. Почти весь прошлый год он проработал в МЧС.

Кобзев задекларировал 10,8 миллиона рублей. Он владеет земельным участком, квартирой, долей в квартире, гаражом, половиной гаража, также в его собственности ВАЗ 21093. В пользовании чиновника находятся квартира, жилой дом, нежилое помещение, номер в гостинице, два земельных участка.

До 12 декабря прошлого года Кобзев работал заместителем главы МЧС — главным государственным инспектором РФ по пожарному надзору. В 2018 году Кобзев заработал более 9,6 миллиона рублей, тогда он был директором департамента кадровой политики, а затем исполнял обязанности заместителя главы МЧС РФ.

Супруга Кобзева в 2019 году не имела дохода. У нее есть автомобиль BMW X6, в пользовании находятся четыре квартиры, жилой дом, нежилое помещение, два гаража и три земельных участках.