Почти половина россиян пожелала уволить свое начальство

Свыше 40% жителей России мечтает о возможности уволить свое начальство, говорится в исследовании сервиса Работа.ру. Россияне перечислили самые раздражающие привычки руководителей.

Специалисты опросили более 5 тысяч человек во всех регионов страны. 42% респондентов заявили, что хотели бы иметь возможность отправить в отставку свое начальство.

Согласно итогам опроса, больше всего в начальстве раздражает неумение ставить четкие задачи работникам. Об этом рассказали 29% опрошенных. 27% респондентов пожаловались на плохое отношение к сотрудникам. 23% заявили о перекладывании обязанностей на подчиненных. Злоупотребление полномочиями со стороны начальства отметили 22% опрошенных.

Респондентов также раздражают звонки и письма в нерабочее время (15%), личные качества начальника (14%), неуместный и оскорбительный юмор (12%), безответственность (11%).

При этом 49% опрошенных заявили о готовности уволиться в том случае, если руководство будет задерживать их заработную плату или обманывать. 31% отметили, что написали бы заявление в случае унизительных действий по отношению к ним со стороны начальства.

Если руководитель начал распространять о них сплетни и слухи, готовы уволиться 10% респондентов, 6% — если начальник повысит на них голос, 4% — если откажет в отпуске или отгуле.