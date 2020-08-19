Microsoft прекратит поддержку Internet Explorer

Microsoft объявила о прекращении поддержки устаревших браузеров Internet Explorer 11 и Edge Legacy, соответствующее заявление опубликовано в официальном блоге компании.

Поддержка старого Edge завершится 9 марта 2021 года, а Internet Explorer 11 — 17 августа. Веб-приложение Microsoft Teams перестанет поддерживать IE 11 с 30 ноября 2020 года. Прекращение поддержки означает, что Microsoft перестанет выпускать обновления безопасности.

Пользователей предупредили, что при использовании старых браузеров могут наблюдаться сбои, некорректное функционирование или недоступность части функций. Также отмечается, что на смену устаревшим браузерам пришел новый обозреватель Edge на базе Chromium.

Разработчики подчеркнули, что версия 11 браузера Internet Explorer использовалась с 2013 года, когда онлайн-окружение было намного менее сложным, чем сейчас. С тех пор веб-стандарты совершенствовались, требования к обозревателям изменились.