Столетний водовод в кузбасской Тайге заменили

Водовод, отдельные участки которого были построены в начале XX века, заменили в Тайге, сообщила пресс-служба администрации Кемеровской области. Теперь город, в котором несколько лет назад вводили ЧС из-за качества питьевой воды, решил эту проблему.

В воде в Тайге превышена допустимая концентрация марганца, в 2017 году в городе даже вводили режим чрезвычайной ситуации. Проблему решили строительством современного комплекса глубокой очистки воды с системой ультрафильтрации, новыми насосами и резервуаром. Но чистая вода не доходила до людей из-за старых труб.

За два месяца вместо старых труб уложили новый надежный полимерный трубопровод длиной 10,2 километра. На замену водовода, отдельные участки которого были проложены еще в 1913 году, направлены 157 миллионов рублей из бюджета области.

Специалисты заменили водовод на участке от насосной станции на реке Яя до насосной станции второго подъема. Летом на реке Яя построили новый водозаборный колодец, сейчас его готовят к запуску.

Новый трубопровод диаметром 315 миллиметров выполнен в две нитки. Прокладка проходила бестраншейным способом, путем прокалывания грунта — это дало возможность избежать негативного воздействия на природу и не нарушить сложившийся ландшафт, сократить сроки работ и расходы на последующее благоустройство.