Байден стал кандидатом в президенты США

Общенациональный съезд Демократической партии США утвердил во вторник своим кандидатом в президенты на ноябрьских выборах Джозефа Байдена.

Голосование проходило в виртуальном формате из-за пандемии. Представители делегаций американских штатов и заморских территорий поочередно объявляли о том, за кого их делегаты отдают свои голоса — за Байдена или сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса. В общей сложности Байден получил более 3 550 голосов, Сандерс — свыше 1 150.

«Благодарю вас всех от всего сердца. Это очень важно для меня и моей семьи», — приводит ТАСС слова Байдена, сказанные им во время краткого видеообращения к делегатам съезда.

Президентские выборы в США запланированы на 3 ноября. Кандидатом от республиканцев будет действующий президент Дональд Трамп.

Джозеф Робинетт Байден-младший родился 20 ноября 1942 года в городе Скрантоне (штат Пенсильвания). Окончил Университет Делавэра по специальности история и политология, а затем юридическую школу Сиракузского университета. Имеет степень доктора права.

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С 1969 года занимался адвокатурой. В 1972 году избрался в Сенат США от штата Делавэр. Переизбирался в верхнюю палату Конгресса шесть раз с 1978 по 2008 год. В разное время возглавлял юридический комитет Сената, руководил работой подкомитета по европейским делам, был председателем комитета по иностранным делам.

С 2009 по 2017 год занимал должность вице-президента при Бараке Обаме, курировал внешнюю политику, в том числе украинское направление. В 2019 году журнал Forbes оценивал состояние Джо Байдена и его жены в 9 миллионов долларов.