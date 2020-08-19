НАВЕРХ

Более 80 человек эвакуировали в Барнауле из-за пожара

Источник:
Sibnet.ru
268 0
Фото: © МЧС Алтайского края

Более 80 человек эвакуировали минувшим вечером в Барнауле из-за пожара в многоэтажном доме, одного человека пожарные спасли, сообщает МЧС Алтайского края.

Уточняется, что на момент прибытия первого подразделения из окон квартиры, расположенной на четвертом этаже, шел дым. На месте происшествия были задействованы пять звеньев газодымозащитной службы.

Из задымленного подъезда по лестничным маршам спасатели эвакуировали 83 жильца, включая 12 детей. В течение 15 минут возгорание удалось локализовать, еще около пяти минут потребовалось огнеборцам для полной его ликвидации.

В квартире, где произошел пожар, обнаружили мужчину, который успел надышаться едким дымом, полностью заполнившим комнаты, мужчину госпитализировали.

В ликвидации происшествия были задействованы 47 человек личного состава противопожарной службы, 12 единиц техники. По предварительной оценке специалистов, причиной произошедшего стало неосторожное обращение с огнем.

Еще по теме
Тело девочки нашли на берегу Енисея
Стали известны детали истории с «ожившей» в морге пенсионеркой
Иркутяне устроили нелегальную вечеринку на крыше. ВИДЕО
Автомобиль протащил инспектора ГИБДД 700 метров по дороге. ВИДЕО
смотреть все
Алтайский край #Происшествия
КАРТИНА ДНЯ
•
Байден стал кандидатом в президенты США
•
Лукашенко пообещал «остудить горячие головы» лидеров оппозиции
•
Почти половина россиян пожелала уволить свое начальство
•
Два атмосферных феномена встретились на одном фото
Подробности
•
Криминальная романтика: почему в России запретили АУЕ?
•
Штраф за багажник: правда или фейк
•
Камеры вторглись в жизнь людей: что дальше?
•
Мягкая посадка: что ждет рубль в сентябре?
Как это работает
•
Как обнаружить скрытую камеру в жилье или офисе?
•
Призы для самых внимательных!
•
Гид по свинине: выбираем правильное мясо
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Столетний водовод в кузбасской Тайге заменили
Сибирь 19.08.2020 15:22
Фитнес-клубы в Новосибирске хотят открыть 24 августа
Сибирь 19.08.2020 14:25
Более 80 человек эвакуировали в Барнауле из-за пожара
Сибирь 19.08.2020 14:22
Доход Травникова упал за год
Сибирь 19.08.2020 11:53
Самое популярное
Найдена «убивающая» коронавирус одежда
2964
Умерла исполнительница песни «Ягода-малина»
2838
Слепаков обратился к «колхознику» Лукашенко
2771
Чак Норрис пообещал заставить Лукашенко плакать
2694
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Байден стал кандидатом в президенты США
•
Лукашенко пообещал «остудить горячие головы» лидеров оппозиции
•
Почти половина россиян пожелала уволить свое начальство
•
Два атмосферных феномена встретились на одном фото
Подробности
•
Криминальная романтика: почему в России запретили АУЕ?
•
Штраф за багажник: правда или фейк
•
Камеры вторглись в жизнь людей: что дальше?
•
Мягкая посадка: что ждет рубль в сентябре?
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Когда камера наблюдения становится разочарованием?
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Камеры вторглись в жизнь людей: что дальше?
•
Приватный, быстрый, безопасный: какой браузер лучше?
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
Мультимедиа
•
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Лукашенко предложил оппозиции «повоевать без девчонок»
87
Евросоюз введет санкции против Белоруссии
54
Белоруссия передала Москве задержанных россиян
45
Путин раскрыл свои доходы за 2019 год
41
Путин созовет экстренный саммит Совбеза ООН
37
Видео
Софт
Афиша
Фото
Астро
Микс
Помощник абонента
Все сервисы
О SIBNET.RUНаши спецпроекты
Реклама+7 (383) 347-06-78, 347-10-50reclame@support.sibnet.ru
ТехподдержкаОтправить сообщение:help.sibnet.ru
ВакансииОтправить резюме:job@sibnet.ru
Правила цитированияПравила комментированияПользовательское соглашениеПолитика конфиденциальности
Редакция +7 (383) 347-86-84 info@sibnet.ru
Интернет-издание INFO
Зарегистрировано в Роскомнадзоре, свидетельство СМИ ЭЛ № ФС 77-61386 от 10 апреля 2015 года. Учредитель АО «Ринет». Главный редактор: Чернов О.А.
Обнаружили в тексте ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter