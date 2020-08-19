Более 80 человек эвакуировали в Барнауле из-за пожара

Более 80 человек эвакуировали минувшим вечером в Барнауле из-за пожара в многоэтажном доме, одного человека пожарные спасли, сообщает МЧС Алтайского края.

Уточняется, что на момент прибытия первого подразделения из окон квартиры, расположенной на четвертом этаже, шел дым. На месте происшествия были задействованы пять звеньев газодымозащитной службы.

Из задымленного подъезда по лестничным маршам спасатели эвакуировали 83 жильца, включая 12 детей. В течение 15 минут возгорание удалось локализовать, еще около пяти минут потребовалось огнеборцам для полной его ликвидации.

В квартире, где произошел пожар, обнаружили мужчину, который успел надышаться едким дымом, полностью заполнившим комнаты, мужчину госпитализировали.

В ликвидации происшествия были задействованы 47 человек личного состава противопожарной службы, 12 единиц техники. По предварительной оценке специалистов, причиной произошедшего стало неосторожное обращение с огнем.