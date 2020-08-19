Два атмосферных феномена встретились на одном фото

Северное сияния и свечение неба, два ярких явления в верхних слоях атмосферы, сфотографировал астронавт с МКС — снимок опубликован в Instagram NASA.

Фото было сделано 16 марта, в это время Международная космическая станция пролетела над югом Аляски. На снимке заметны огни городов канадских провинций Британской Колумбии и Альберты.

«Зеленые с красным отливом сверху пучки северного сияния пересекают бледную красно-желтую полосу свечения», — говорится в описании фото.

Агентство пояснило, что сияние и свечение вызываются разными физическими процессами, хотя появляются на одинаковых высотах. Свечение атмосферы происходит в результате химического взаимодействия кислорода, азота и других молекул в верхних слоях атмосферы. Полярное сияние — результат взаимодействия солнечной энергии и магнитного поля Земли.