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Доход Травникова упал за год

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников заработал в 2019 году 6олее 6 миллионов рублей, это ниже его предыдущего годового дохода, сообщается в сведениях о доходах чиновника.

Травников заработал более 6 миллионов, это на 1,8 миллиона рублей меньше дохода за 2018 год. Губернатор владеет двумя квартирами. Одна из квартир площадью 122 квадратных метров находится в долевой собственности с женой. У главы региона есть кроссовер Volkswagen Tiguan. Также он пользуется жилым домом и двумя квартирами.

Жена Травникова за год заработала 46 тысяч рублей. Кроме общей квартиры с мужем пользуется еще тремя квартирами.

Губернатор Красноярского края Александр Усс заработал в 2019 году 22,5 миллиона рублей. При этом увеличил доход.

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Топ комментариев

DYNAMO7294

Одной "пятой точкой" на двух стульях не усидишь!

Бревно в глазу

ЦитатаПутин пообещал рост российской экономики)))

Иркут 69

Что то как то вяло наобещал.... 😀Раньше он обещал более энергично, с выражением 👆

turan601

И вообще какого дьявола Путин перед Сечиным отчитывается? Сразу видно кто в стране главный

WSG0600-164-164

Это доля каждого Россиянина за ресурсы в год, скорее лет за 50,.
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