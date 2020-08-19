Доход Травникова упал за год

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников заработал в 2019 году 6олее 6 миллионов рублей, это ниже его предыдущего годового дохода, сообщается в сведениях о доходах чиновника.

Травников заработал более 6 миллионов, это на 1,8 миллиона рублей меньше дохода за 2018 год. Губернатор владеет двумя квартирами. Одна из квартир площадью 122 квадратных метров находится в долевой собственности с женой. У главы региона есть кроссовер Volkswagen Tiguan. Также он пользуется жилым домом и двумя квартирами.

Жена Травникова за год заработала 46 тысяч рублей. Кроме общей квартиры с мужем пользуется еще тремя квартирами.



Губернатор Красноярского края Александр Усс заработал в 2019 году 22,5 миллиона рублей. При этом увеличил доход.