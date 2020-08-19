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Тело девочки нашли на берегу Енисея

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Следователи проводят проверку после нахождения тела девочки на берегу Енисея в Саяногорске, она утонула, сообщает СУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

По предварительным данным следствия, семья, в которой воспитывалась девочка, проживает в поселке Майна Саяногорска. Девочка с разрешения матери ушла на прогулку. Через час ребенок не вернулся домой и ее мать начала самостоятельные поиски.

Через некоторое время поступило житель нашел тело девочки без признаков жизни на берегу Енисея. Девочка утонула.

Погибшая гуляла вместе с шестилетним мальчиком, проживавшим по соседству, который также не вернулся домой. Мальчика еще не нашли. Возбуждено уголовное дело.

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DYNAMO7294

Одной "пятой точкой" на двух стульях не усидишь!

Бревно в глазу

ЦитатаПутин пообещал рост российской экономики)))

Иркут 69

Что то как то вяло наобещал.... 😀Раньше он обещал более энергично, с выражением 👆

turan601

И вообще какого дьявола Путин перед Сечиным отчитывается? Сразу видно кто в стране главный

WSG0600-164-164

Это доля каждого Россиянина за ресурсы в год, скорее лет за 50,.
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