Тело девочки нашли на берегу Енисея

Следователи проводят проверку после нахождения тела девочки на берегу Енисея в Саяногорске, она утонула, сообщает СУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

По предварительным данным следствия, семья, в которой воспитывалась девочка, проживает в поселке Майна Саяногорска. Девочка с разрешения матери ушла на прогулку. Через час ребенок не вернулся домой и ее мать начала самостоятельные поиски.

Через некоторое время поступило житель нашел тело девочки без признаков жизни на берегу Енисея. Девочка утонула.

Погибшая гуляла вместе с шестилетним мальчиком, проживавшим по соседству, который также не вернулся домой. Мальчика еще не нашли. Возбуждено уголовное дело.