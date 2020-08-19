Комедийная драма «Найти и полюбить» с Чулпан Хаматовой выйдет в прокат

Фильм немецкого режиссера Файта Хелмера «Найти и полюбить» о превратностях судьбы с интернациональным актерским составом выйдет в широкий прокат 20 августа.

По сюжету, машинист поезда Нурлан каждый день едет по знакомому маршруту, отчасти проходящему через жилой квартал из покосившихся от старости домов. Там, прямо на железнодорожных путях кипит жизнь: мужчины играют в настольные игры, дети гоняют мяч, а женщины сушат белье на веревках поперек рельсов.

Местные жители не всегда успевают расчистить поезду дорогу, и их вещи, цепляясь за вагоны, прямиком направляются в депо. И Нурлан раз за разом непременно возвращает их владельцам. Но однажды за поезд зацепился кружевной лифчик. Отыскать обладательницу этого предмета женского гардероба оказывается непростой задачей. Но Нурлан не успокоится, пока не найдет ее.

Главные роли в комедийной драме исполнили Мики Манойлович, Пас Вега, Чулпан Хаматова, Дени Лаван, Майа Моргенштерн.