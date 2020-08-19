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Опубликован отрывок из фильма «Новые мутанты»

Источник:
Sibnet.ru
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Отрывок из фильма «Новые мутанты» показывает, как Мэджик отправляется на битву с демоническим медведем.

В минутном ролике «засветились» героиня Ани Тейлор-Джой — Мэджик (Ульяна Распутина), и персонажи Мэйси Уильямс (Волчица) и Чарли Хитона (Пушечное ядро). В опубликованном отрывке фильма Волчица просит Мэджик остановиться, и называет ее поступок безумием.

Фильм «Новые мутанты» планируется выпустить уже в конце августа. По сюжету, пять новых мутантов, находящихся на секретном объекте против своей воли, должны сразиться с угрозами своих способностей, а также с грехами своего прошлого.


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DYNAMO7294

Одной "пятой точкой" на двух стульях не усидишь!

Бревно в глазу

ЦитатаПутин пообещал рост российской экономики)))

Иркут 69

Что то как то вяло наобещал.... 😀Раньше он обещал более энергично, с выражением 👆

turan601

И вообще какого дьявола Путин перед Сечиным отчитывается? Сразу видно кто в стране главный

WSG0600-164-164

Это доля каждого Россиянина за ресурсы в год, скорее лет за 50,.
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