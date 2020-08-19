Опубликован отрывок из фильма «Новые мутанты»

Отрывок из фильма «Новые мутанты» показывает, как Мэджик отправляется на битву с демоническим медведем.

В минутном ролике «засветились» героиня Ани Тейлор-Джой — Мэджик (Ульяна Распутина), и персонажи Мэйси Уильямс (Волчица) и Чарли Хитона (Пушечное ядро). В опубликованном отрывке фильма Волчица просит Мэджик остановиться, и называет ее поступок безумием.

Фильм «Новые мутанты» планируется выпустить уже в конце августа. По сюжету, пять новых мутантов, находящихся на секретном объекте против своей воли, должны сразиться с угрозами своих способностей, а также с грехами своего прошлого.