Россия впервые покажет ракетный комплекс «Гермес»

«Конструкторское бюро приборостроения» на форуме «Армия-2020» впервые представит высокоточный ракетный комплекс нового поколения «Гермес» с дальностью стрельбы до 100 километров, сообщает пресс-служба компании.

«На предстоящем форуме "Армия-2020" в составе экспозиции АО "КБП" впервые будет демонстрироваться высокоточный комплекс управляемого вооружения "Гермес" с загоризонтной дальностью стрельбы до 100 километров. Он является комплексом нового поколения, занимающим нишу между управляемыми артснарядами и оперативно-тактическими системами» — сказали ТАСС в компании.

Ракета комплекса «Гермес» имеет автономную систему наведения по принципу «выстрелил — забыл». «В комплексе реализован режим залповой стрельбы по нескольким (до 6) разнесенным целям, а также автоматическая синхронизация лазерного целеуказания для поражения целей высокоточным боеприпасом с промахом не более 0,5 метра», — добавили в холдинге.

О разработке новейшего противотанкового ракетного комплекса «Гермес» стало известно в 2015 году. Как тогда сообщал начальник отдела комплексов тульского АО «Конструкторское бюро приборостроения», «Гермес» разрабатывался в двух модификациях: для поражения цели в зоне видимости на удалении 20 километров, а также вне зоны прямой видимости на удалении до 100 километров.

«Гермес» является мультиплатформенным и может устанавливаться на авиационных средствах доставки, а также на сухопутной технике и малых боевых кораблях. Также допускается применение комплекса с ударных беспилотников.