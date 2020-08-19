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Кинотеатры возобновили работу в Иркутской области

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Руководитель Иркутской области Игорь Кобзев подписал указ, разрешающий возобновить работу кинотеатрам с 18 августа, сообщается на сайте регионального правительства.

В условиях пандемии коронавирусной инфекции кинотеатры могут работать с рядом ограничений. Заполнение залов не должно превышать 50%.

Также должны выполняться все требования Роспотребнадзора: у работников кинотеатров в течение всей смены будут проверять температуру тела. Они должны быть обеспечены одноразовыми масками и перчатками, антисептиками для обработки рук. Пользоваться дезинфицирующими салфетками или растворами смогут и посетители.

Бесконтактными способами рекомендуется обеспечить оплату билетов, их контроль при входе в кинозал. Интервалы между сеансами должны быть не менее получаса для проветривания и уборки залов с применением дезинфицирующих средств.

Для предотвращения скопления у входов в кинозалы начинать допуск в них зрителей будут не менее чем за 15 минут до начала сеанса. 3D-очки разрешается выдавать посетителям только при условии их дезинфекции. Использование кинозрителями собственных 3D-очков для просмотра кинофильмов допускается без ограничений.

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