Кинотеатры возобновили работу в Иркутской области

Руководитель Иркутской области Игорь Кобзев подписал указ, разрешающий возобновить работу кинотеатрам с 18 августа, сообщается на сайте регионального правительства.

В условиях пандемии коронавирусной инфекции кинотеатры могут работать с рядом ограничений. Заполнение залов не должно превышать 50%.

Также должны выполняться все требования Роспотребнадзора: у работников кинотеатров в течение всей смены будут проверять температуру тела. Они должны быть обеспечены одноразовыми масками и перчатками, антисептиками для обработки рук. Пользоваться дезинфицирующими салфетками или растворами смогут и посетители.

Бесконтактными способами рекомендуется обеспечить оплату билетов, их контроль при входе в кинозал. Интервалы между сеансами должны быть не менее получаса для проветривания и уборки залов с применением дезинфицирующих средств.

Для предотвращения скопления у входов в кинозалы начинать допуск в них зрителей будут не менее чем за 15 минут до начала сеанса. 3D-очки разрешается выдавать посетителям только при условии их дезинфекции. Использование кинозрителями собственных 3D-очков для просмотра кинофильмов допускается без ограничений.