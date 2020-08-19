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Стали известны детали истории с «ожившей» в морге пенсионеркой

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © pxhere.com / CC0

Медики Горшеченской центральной районной больницы Курской области констатировали смерть женщины и отправили ее в морг, но там она очнулась.

Случай вылился в большой скандал. Комитет здравоохранения Курской области начал проверку. Сама пенсионерка сейчас находится в областной клинической больнице.

Племянница женщины в интервью «Московскому комсомольцу» рассказала, что в четверг, 13 августа тетя пожаловалась на боли в животе и ее увезли в больницу. «Сначала капали ее, пытались справиться с непроходимостью, но к вечеру состояние стало ухудшаться, и решили оперировать», — сообщила она.

После операции состояние женщины ухудшилось. Ее пытались спасти реаниматологи. Вечером в четверг врачи констатировали смерть. Но на следующий день племяннице позвонил хирург.

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«Говорит: такая ситуация, она жива! Как? Конечно, слава Богу, но как такое могло произойти? В ответ он рассказал историю, что Зинаида Дмитриевна 15 минут была в состоянии клинической смерти, а потом они ее всю ночь спасали и под утро спасли», — передала разговор с врачом племянница.

По ее словам, живой пенсионерку обнаружила утром в пятницу работница морга. Женщину накануне вечером привезли туда на каталке. Когда утром сотрудница открыла дверь, то увидела, что женщина лежит на полу. При этом пенсионерка якобы схватила работницу морга за руку.

Племянница утверждает, что позже врачи признались, что они якобы они отправили тело в морг через 1 час 20 минут, вместо положенных по протоколу двух часов.

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Курьезы #Мистика #Происшествия #Здоровье
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