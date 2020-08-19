Сенат США заявил о «приказе» Путина взломать компьютеры Демпартии

Президент Владимир Путин «отдал приказ» взломать компьютеры и аккаунты членов Демократической партии США в ходе президентских выборов в 2016 году, говорится в отчете комитета сената по разведке. Россия неоднократно отрицала свою причастность к этому инциденту

В результате взлома произошла утечка информации, которая нанесла ущерб кандидату в президенты Хиллари Клинтон и ее кампании, приводит РБК отчет сената.

В финальном отчете по итогам расследования комитета сената говорится, что намерением Москвы было опорочить Клинтон и людей, которые бы вошли в ее администрацию в случае ее победы, а также помочь кампании Трампа и подорвать демократический процесс в США.

Члены комитета нашли «неопровержимые доказательства» российского вмешательства в выборы, следует из его сообщения. Там также говорится, что организация WikiLeaks, которая специализируется на публикации закрытых сведений, играла ключевую роль в российских действиях и, скорее всего, знала о том, что помогает России.

Москва неоднократно отрицала вмешательство в выборы в США в 2016 году. «Считаем это абсолютно не основанным ни на чем утверждением. Российское государство не имело и не имеет ничего общего с какими-либо вмешательствами», — заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в 2018 году.