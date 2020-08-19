Стал известен настоящий диагноз Ефремова

Медицинское обследование не подтвердило инсульт у госпитализированного Михаила Ефремова, фотографию выписного эпикриза актера опубликовал РЕН ТВ.

Согласно документу, основной диагноз артиста — «повторные транзиторные ишемические атаки». При этом в разделе «динамика состояние» указано, что очаговой неврологической симптоматики у Ефремова нет.

На прошлой неделе Михаилу Ефремову прямо в Пресненском суде, где должно было пройти заседание по делу о смертельном ДТП в центре Москвы. Актера в бессознательном состоянии увезли в Боткинскую больницу.

Адвокат Эльман Пашаев сообщил журналистам, что его подзащитный перенес инсульт. Однако Ефремова в минувшие выходные отпустили из больницы, прописав постельный режим. 18 августа он явился на очередное заседание суда.

Ефремов вечером 8 июня за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу на Смоленской площади и столкнулся с фургоном службы доставки, водитель которого спустя несколько часов умер.

По версии следствия, актер был пьян, а также находился под действием наркотиков. Сам Ефремов на суде заявил, что не признает вину, так как ничего не помнит. Артисту грозит от 5 до 12 лет колонии.