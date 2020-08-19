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«Калашников» разработал первое «умное» ружье

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба «Калашников»

«Калашников» покажет на форуме «Армия» первое в России smart-ружье, которое может синхронизироваться с мобильными устройствами, сообщается в официальной группе концерна «ВКонтакте».

«Первое smart-ружье в инновационном дизайне! Уникальная разработка на базе надежного гладкоствольного ружья МР-155 с возможностью синхронизации с гаджетами», — говорится в сообщении.

Ружье имеет коллиматорный прицел и дисплей для синхронизации с мобильными гаджетами. Концерн намерен представить новинку на форуме «Армия-2020», который пройдет с 23 по 29 августа в подмосковном парке «Патриот».

MP-155 — российское самозарядное охотничье ружье, которое выпускается в калибрах 12/76 и 20/76 с 2017 года.

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